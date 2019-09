Návštěvníci Vlašského dvora expozice nenavštíví dříve než příští rok v červenci. Důvodem je zpoždění na straně dodavatele, který zpracovával projekt na expozice. Podobně je tomu i s parkem pod Vlašským dvorem, kde se projekt pro změnu několikrát měnil. Ani do něj se lidé nepodívají dříve, než v roce 2020.

„Stavební práce na Vlašském dvoře jsou v souladu s harmonogramem a měly by být dokončeny do listopadu. Pro expozice máme termín do července příštího roku,“ uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO) s tím, že stejný termín v tuto chvíli platí i pro dokončení revitalizace parku pod Vlašským dvorem.

Vybudování nové expozice je součástí celé akce revitalizace Vlašského dvora. Díky tomu by se měly rozšířit stávající prostory pro návštěvníky o další expozice s cílem zvýšit atraktivitu památky a jeho návštěvnosti. Současné expozice budou přepracovány a nahrazeny novými. Nově uvolněné prostory, které budou po přestavbě k dispozici, budou osazeny zcela novými instalacemi.