Expozice ve Vlašském dvoře budou hotové v září, součástí budou varhany

Revitalizace Vlašského dvora a parku v Kutné Hoře se pomalu blíží do finále. Rekonstrukce parku by měla být hotová do konce dubna a stavební práce na budově bývalé královské mincovny dokonce již byly dokončeny. Na nové expozice ve Vlašském dvoře si ale návštěvníci ještě počkají, hlavní turistická sezona se bude muset obejít bez nich.

Rekonstrukce horní části parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře. | Foto: Lucie Hájková