V minulosti totiž sezonní trhy ve městě bývaly, farmáři a další stánkaři se tam ale nevraceli, protože neutržili.

Kde nejsou kupující, nejsou ani trhy

Potvrzují to i slova mluvčí kutnohorské radnice Jany Adamové: „Bylo několik pokusů v různých lokalitách, ale výtěžnost bohužel nebyla taková, aby sem prodejci byli ochotni dále jezdit“. Odpovídají tomu i zkušenosti prodejců, kteří se do facebookové diskuze zapojili. „Kutná Hora je na nule,“ hodnotil tamní zájem o nákupy na trhu například pekař, který mívá stánek v Čáslavi i v Kolíně. „Tržnice funguje jenom, když tam lidi nakupují,“ shrnul problém další diskutující. Ani letos tak farmářské trhy lidé v Kutné Hoře nenajdou.

V Čáslavi a Uhlířských Janovicích trhy budou, už brzy

Vyhlášené čáslavské trhy na náměstí Jana Žižky z Trocnova, jejichž tradice sahá téměř sedm set let zpátky, začínají na šedivé úterý, tedy poslední úterý před velikonočními svátky, které letos vychází na 26. březen. Každý měsíc až do konce roku se pak budou opakovat, až do září vždy poslední úterý v měsíci, v říjnu a v listopadu jsou naplánovány dokonce dva termíny a v prosinci se odehrají už v polovině měsíce. Jde o takzvané velké trhy, kde se vedle farmářského sortimentu prodává i spousta dalších věcí a konají se vždy mezi osmou a šestnáctou hodinou. Na stejném místě se pak třikrát v týdnu konají i dopolední malé trhy, a to v úterý, ve čtvrtek a v sobotu.

V Uhlířských Janovicích se první trh sezony koná na Boží hod velikonoční, v sobotu 30. března. Další pak následují každý měsíc, vždy poslední sobotu s výjimkou září, kdy se odehrají už o týden dříve, a prosince, kdy proběhnou v polovině měsíce. Trhy v Uhlířských Janovicích budou podle Jiřího Němce z pořadatelské firmy Trhy a jarmarky opět pestřejší. „Snažíme se v každé sezoně přidávat novém prodejce. Složení trhu se v tuto chvíli ještě dolaďuje,“ říká Němec, podle kterého budou stánky na úvodním velikonočním trhu vonět například dřevem nebo čokoládou, řeší se i možnost malování na obličeje pro děti.

Ve Zruči a na Kačině letos s farmářskými trhy nepočítají

Ve Zruči nad Sázavou s farmářskými trhy nepočítají. Deníku to potvrdil starosta Martin Hujer a připomněl, že stánky bývají ve městě například u příležitosti historických slavností nebo při vánočním jarmarku. Loni na začátku června se na zámku Kačina konaly velké farmářské trhy s programem v rámci akce Poznej svého farmáře pořádané ministerstvem zemědělství. Letos se ale opakovat nebudou. Podle Vojtěcha Horáka z ministerstva zemědělství je v tomto roce ve středních Čechách hostí Poděbrady, akce se pak koná v jiných krajích na dalších šesti místech, například v Plzni nebo Dačicích.