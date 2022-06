Jitka Zadražilová je cestovatelka, pro kterou je cestování doslova „drogou“, není mnoho zemí, které nenavštívila. A je to také znát na přednáškách, které účastníci doslova „hltají“. Nejinak tomu bylo i v Čáslavi. Spojení zážitků, informací a prohlížení fotografií ze Svaté země bylo to nejlepší, co si mohli čáslavští posluchači přát.