Do sportovního areálu jsme přijeli krátce po deváté hodině ráno, kdy už většina zdejších dočasných obyvatel byla po snídani, v jídelně už bylo jen pár jednotlivců. Mezi nimi i zhruba jedenáctiletý Jevhen s kamarádem. Do Zbraslavic přijeli přímo z válkou zasaženého Charkova. Působili unaveně, ale vesele a hned po snídani se vydali pomáhat s nošením krabic.

V jídelně pila kávu také Olena, která přijela z Kyjeva. Žena je o poznání traumatizovanější než chlapci. Při mluvení jen těžko skrývá pláč. „Přijela jsem včera z Kyjeva se třemi dětmi, ještě je tu moje sestra s dětmi a máma. Nevím, jak tu situaci v Kyjevě popsat. Spadla tam bomba a na ulicích se střílí,“ popisuje Olena. Ve rekreačním středisku chce zatím zůstat. „Líbí se nám tu a jsme moc vděční, že tu může být,“ dodává.

Děti přicházející z Ukrajiny neumí ani slovo česky. Pomáhá i překladač Google

Do zdejší jídelny chodí ukrajinské ženy a děti na snídaně, obědy i večeře. „Každý den odpoledne promítáme dětem ukrajinské pohádky, to má velký ohlas. Také se snažíme, aby mohly co nejdříve začít chodit do školy. V jednání je i ukrajinská učitelka, která by učila děti přímo tady,“ říká majitel areálu Aleš Navrátil.

Ten nabídl ubytování ve zdejším středisku hned po vypuknutí válečného konfliktu. Jak dlouho zde váleční uprchlíci zůstanou, netuší. „Nevím. Už teď ruším některé nasmlouvané pobyty,“ říká majitel s tím, že současné době je ubytovací kapacita prakticky naplněna. Ubytování v letních chatkách zatím vzhledem k počasí využívat nejde.

Oblastní charita v Kutné Hoře vyhlásila veřejnou finanční sbírku pro Ukrajinu

Největší problém teď podle něj je jazyková bariéra. „Na celý areál nemáme ani jednoho tlumočníka a marně o něj žádáme,“ uvedl Navrátil. Naopak si ale pochvaluje spolupráci s Oblastní charitou Kutná Hora. „To funguje perfektně. Ubytovaní si každý den napíší do speciální knihy to, co potřebují a my předáváme dál charitě, která potřebné věci zajistí,“ popisuje majitel rekreačního střediska. Děti zde mohou využívat kromě jídelny také venkovní hřiště.