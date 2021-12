„Shodli jsme se na tom, že by město nemělo dům prodávat. Využít by jej mohlo například pro infrastrukturu cestovního ruchu,“ uvedla místostarostka s tím, že v dolní části domu by mohlo sídlit informační centrum.

„Současné prostory informačního centra nejsou příliš ideální, není tam odpovídající zázemí. Navíc dům na Palackého náměstí má dole velká okna, což je pro viditelnost informačního centra skvělé,“ dodala Silvia Doušová.

Podle pracovní skupiny, která se osudem domu na centrálním kutnohorském náměstí zabývá, by se do zrekonstruovaného objektu mohl do budoucna sestěhovat i odbor cestovního ruchu. Otázkou ale zůstává, kde město vezme finanční prostředky na nákladnou rekonstrukci, která půjde do desítek milionů korun.

Dům totiž chátrá již řadu let a není v nejlepším stavu. „IROP chystá výzvy pro rozvoj infrastruktury v cestovním ruchu, výzvy by měly začít přicházet příští rok,“ vysvětlila místostarostka. Horní prostory by se daly využít pro byty, i tohle řešení ale zůstává kvůli náročnosti investice otevřené.

Záměr prodat chátrající dům v centru města měli přitom zastupitelé na stole už několikrát. Naposledy v roce 2019, kdy o koupi budovy na lukrativním místě projevili zájem hned dva kupci. V obou případech nabízeli využití jako bytový dům, jeden chtěl navíc dole obnovil potraviny. K prodeji ale nikdy nedošlo.