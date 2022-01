„Pro Kutnou Horu to bude premiéra, setkání hornických měst a obcí ještě nikdy nehostila a dlouho o to usilovala. Do Kutné Hory se všichni těší, protože je přeci jen považována za Mekku hornictví. Na programu úzce spolupracujeme s Českým muzeem,“ uvedl místostarosta Kutné Hory Vít Šnajdr (Piráti), který se na přípravách podílí od samého začátku.