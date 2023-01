Debata byla dobře zorganizovaná a proběhla dle plánovaného harmonogramu, tedy představení záměrů, písemné dotazy, ústní dotazy z pléna. V úvodní části starosta nastínil situaci v kutnohorském školství, připomněl mimo jíné fakt, že základní školy jsou toho času naplněné po střechu a na „Kamence“ je více než sto volných míst.

Vysvětlil také, že sloučení Kamenné stezky a Masaryčky je jen jednou z variant, jak dále postupovat. Není tedy nyní úplně na pořadu dne, nebude ani za půl roku a dost možná ani za rok. „Více nás nyní pálí kapacity předškolního vzdělávání, ale i základní školství musíme už teď řešit,“ poznamenal Lukáš Seifert.

Při vysvětlování další z variant, jak získat kapacity v základní školách, zmínil možnost „nafouknout“ Základní školu Jana Palacha, tedy přistavět. Ovšem je zde zádrhel, že by město od státu získalo peníze na rozšíření školy jen těžko, když má na jiné škole volná místa. A že by bylo potřeba hodně desítek milionů, zhruba 1,4 milionu na jedno místo.

Učitelé a vedení Kamenky a Masaryčky nejsou ze záměru sloučení, mírně řečeno, vůbec nadšení. „Máme obavy, nevíme, jak by to mělo vypadat, jak probíhat, proto tato informační debata,“ předeslala ředitelka Kamenné stezky Andrea Melechová Ruthová, která setkání svolala i organizovala. „Podle mého názoru je velmi obtížné sloučit dva organismy, plyne z toho spousta rizik, složité by bylo i sloučení pedagogických sborů, další velkou otázkou je zintenzivnění komunikace s rodiči. Nepřejeme si sloučení,“ uvedla ředitelka.

Ze strany Masaryčky zazněly obavy ze složitého slučování školních vzdělávacích programů. Jedna škola například začíná výuku angličtiny v první třídě, druhá škola až ve třetím ročníku. Další obavy učitelů plynou z provozních záležitostí typu stravování žáků. Lidově řečeno, že by se v takovém počtu děti ve školní jídelně utloukly.

Do diskuze se zapojila také jedna z učitelek s letitou praxí, která dnes na Kamence opět učí. „Problémem Kamenky je sociální složení. Máme zde hodně žáků ze sociálně slabých rodin. Řešit spádovost je něco, co by nám mohlo pomoci, aby k nám přicházely děti ze sociálních vrstev rovnoměrně rozprostřené,“ uvedla.

Nejen v rámci odpovídání na dotazy starosta Seifert spádovost zmínil spolu s takzvaným „školním turismem“, tedy že rodiče přehlašují svým dětem trvalý pobyt tak, aby je mohli dát do kutnohorské školy a ještě k tomu do konkrétní kutnohorské školy.

Jeho slova v závěru diskuze potvrdila jedna z přítomných maminek, která bez okolků přiznala, že pro její dítě byla Kamenná stezka spádová, ale přehlásila mu trvalý pobyt, protože pro ni Kamenka nemá dobré jméno. „Nebylo by tedy lepší Kamence pomoci, aby sem rodiče chtěli své děti posílat?“ naznačila další možnost řešení.

Starosta navíc připomněl, že Kamenná stezka je zvenčí asi nejhezčí kutnohorskou školou, ale zevnitř je zanedbaná. „Chceme, aby ve všech školách měly děti srovnatelné podmínky,“ řekl.

Jak se bude vše s kutnohorských školstvím vyvíjet, o tom město plánuje další veřejnou debatu, budou i workshopy s odborníky.

Na začátku dvouhodinového setkání viselo ve vzduchu množství emocí, závěr byl o dost jiný. Debata skončila dokonce i potleskem.