„Pamatuji si, že proti mně na cestě vyjelo dost rychle auto s přívěsným vozíkem a mělo zhasnutá světla. Škoda, zapsal bych si číslo registrační značky,“ řekl o své zkušenosti z posledního dne roku Kocourek. Když viděl tu spoušť, zavolal na policii.

Odpad je v lokalitě vysypán na několika místech. Je patrné, že silvestrovská hromada nebyla pachatelovou první. U pole na kopci se odpad dokonce pokoušel spálit.

Skládka na soukromých pozemcích

Případem už se zabývá také radnice. Podle starosty Lukáše Seiferta situaci komplikuje fakt, že jde o soukromé pozemky několika vlastníků, které město nemůže ze své iniciativy svévolně uklidit. Musí postupovat podle zákona, nejdříve tedy bude majitele kontaktovat a nabídne jim pomoc při odklízení.

S čím naopak radnice nechce otálet, je likvidace nebezpečného odpadu. „Ten budeme řešit okamžitě. Zářivky a podobně nemají v přírodě co dělat,“ dodal starosta. Náklady za likvidaci odpadu, která jsou v podobných případech ohromné, ponese město.

„Nechápu to jednání, když máme sběrný dvůr, kde by se odpad vytřídil a poté bezpečně zlikvidoval a vyšlo by to mnohem levněji,“ poznamenal starosta.

Každý, kdo neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpady mimo vyhrazená místa, se podle zákona o odpadech dopouští přestupku a může dostat pokutu až 50 tisíc korun.