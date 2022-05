"Opravený povrch silnice I/38 v délce zhruba 4,1 kilometru byl uveden do provozu a v rámci této opravy ještě probíhají dokončovací práce, například na zádržném systému v rámci takzvaného pohyblivého pracovního místa. Na opravu komunikace navázaly nutné velkoplošné výspravy v rámci souvislé údržby. Řidiči tak na jednotlivých místech silnice mezi Starým Kolínem a Malínem narazí na kratší dopravní omezení související s tímto typem údržby, a to nejdéle do 12. června," uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Martin Buček.