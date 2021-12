"Na stavbě se podílí hned několik subjektů, tak je třeba vše velmi pečlivě koordinovat. Právě se chystáme na zakončení třetí etapy rekonstrukce Dusíkova divadla. V minulosti se tato národní kulturní památka, která je dokonce starší než Národní divadlo v Praze, mimo jiné dočkala moderní přístavby s Novou scénu, moderním sociálním zázemím a divadelní kavárnou. Při poslední etapě prací tak konečně došlo na to nejcennější – historický divadelní sál," popsala aktuální dění v Dusíkově divadle Lada Bartošová.

Diváci poprvé usednou v krásně zrenovovaném sále Dusíkova divadla v polovině března. Termín slavnostního otevření bude ještě upřesněn, každopádně první představení pro abonenty se uskuteční v neděli 20. března. "Kdo by si chtěl místo v jednom z nejkrásnějších a nejstarších divadel v Čechách zajistit předem, může si už nyní zakoupit předplatné na abonmá, které nabízí velice příjemný program," uvedla ředitelka.

V průběhu rekonstrukce se podařilo odhalit místa a věci, o kterých prý vedení divadla nemělo doposud vůbec zdání. Jde například o bronzovou linku kolem portálu (tu nově uvidí i návštěvníci, protože došlo k jejímu obnovení) nebo zjištění, že nad portálem - v části nad městským znakem - jsou podpisy historicky všech řemeslníků, kteří se od roku 1923 na stavbě a opravách podíleli.

"To jsme samozřejmě nechali zachované pro další generace. Také se ukázalo, že divadelní sál byl původně lehce do růžova, což jsme po konzultaci s památkáři nerealizovali a barevností se drželi toho, na co je veřejnost zvyklá," doplnila Lada Bartošová. Ta zároveň ocenila i přístup vedení města, které dalo rekonstrukci jednoznačnou podporu.

"Současná situace kultuře nepřeje a provoz divadla by v uplynulých měsících nemohl plnohodnotně fungovat, rozhodně ne v kladných číslech. Proto jako provozovatel objektu divadla velmi oceňuji odhodlání, se kterým se vedení města pustilo do poslední etapy rekonstrukce Dusíkova divadla a využilo tak ve svůj prospěch tuto zvláštní dobu. Paušálně se dá říct, že naopak my jsme využili covid ve svůj prospěch, nečekali jsme a čas, po který by divadlo bylo ztrátové využili na sto procent. Za to patří vedení města Čáslav veliký dík. Momentálně se jediným problémem zdá být dodávka některých speciálních technologií, protože jako například v automobilovém průmyslu, tak i v tomto oboru je problém se zásobováním. Ale víme, že poslední součástka před pár dny vyplula z Austrálie, tak by vše mělo dobře dopadnout," uzavřela Lada Bartošová.

Po zakončení třetí etapy rekonstrukce se Dusíkovo divadlo dočká nové elektroinstalace, generální opravy, zrestaurování všech hodnotných prvků interiéru (štuky, zlaté zdobné prvky, maskarony aj.), repase sedaček, nových podlah a také nové jevištní technologie. Po sundání lešení dojde ještě k úpravám na jevišti, pokládce nových koberců a instalaci repasovaných sedaček a veškerých technologií světlo/zvuk. Veškeré práce by měly být zakončené v průběhu ledna, v únoru se pak budou dělat zkoušky technologií, instalace opon a případné nedodělky a v březnu bude Dusíkovo divadlo slavnostně otevřeno.