FOTO: Skatepark vedle Klimešky už se rýsuje. První nadšence přivítá v červnu

Zcela konkrétní obrysy dostává v těchto dnech budoucí skatepark vedle sportovní haly Klimeška v Kutné Hoře. Hotový by měl být zhruba do měsíce, první sportovní nadšenci si ale na jeho využití ještě počkají. „Provozuschopný by skatepark měl být přibližně za dva a půl měsíce,“ uvedl radní Kutné Hory Štěpán Drtina (Piráti).

Rozestavěný skatepark za halou Kliměska ve čtvrtek 24. března 2022. | Foto: Deník/Michal Bílek

Stavba skateparku vyjde zhruba na 7,8 milionu korun. Využitelný bude ale i pro jiné druhy sportu. „Přístupný bude všem bez omezení. Což je v souladu s koncepcí budování celého okolí haly Klimeška a zároveň důvodem, proč nešlo požádat o dotaci. Dotační podmínky Národní sportovní agentury nejsou určeny na veřejná sportoviště. Skatepark je záměrně projektován tak, aby byl využitelný i pro jiné druhy sportů, a nikoliv jen pro skateboardisty,“ vysvětlil Drtina. Knihovna se čtenářům otevře v pondělí 2. května, stěhování je v plném proudu Skatepark je součástí ucelené architektonické studie, která komplexně řeší celý sportovní areál Klimeška. Na jednom místě soustřeďuje sportovní halu, zimním stadion, plavecký bazén a venkovní sportoviště klubů. Kromě skateparku studie počítá i s vybudováním workoutového hřiště doplněného o dětské prvky, navrženy jsou zelené ostrovy, pěšiny, rozmístění prvků pro sezení i hraní a výsadba 36 stromů směrem k Čáslavské ulici. Rovněž se zabývá řešením části ve směru do obytné zástavby v Pobřežní ulici.