Zvony dorazily do Kutné Hory brzy ráno, před zvonicí je poté dopoledne přivítali zástupci kutnohorské farnosti i hlas jejich mladšího sourozence, zvonu Barbora. Duchovní správce farnosti P. Vladislav Brokeš zvony požehnal, následně byly i s příslušenstvím vyzdviženy do zvonice. V následujících několika týdnech budou ve věži probíhat dokončovací práce a teprve poté budou zvony finálně osazeny ve zvonových stolicích. Jejich prvního zvonění se Kutnohořané dočkají 17. listopadu, v Den boje za svobodu a demokracii.

Zvony v listopadu 2021 před snesením a transportem do Astenu. Zleva Michal a Ludvík.Zdroj: Deník/Jan Šmok

Zvon Michal měl, za více jak půl tisíciletí své existence, stálými údery zeslabený zvonový věnec, na poškozená místa tak musela být navařena zvonovina až do původní síly. V těle většího zvonu Ludvík byla svařena horizontální trhlina v délce 220 centimetrů a poté opravena vytlučená místa v úderovém věnci. Kompletní opravou prošly také obě zvonové hlavice a veškeré originální kované prvky.

Zvon Michal

odlit v roce 1493 mistrem Ondřejem Ptáčkem v Kutné Hoře

průměr: 149,5 cm

hloubka: 114 cm

tloušťka věnce: 12,5 cm

hmotnost: 2,7 tuny

ladění: e1

Zvon Ludvík

ulit v roce 1510 mistrem Ondřejem Ptáčkem v Kutné Hoře

průměr: 184,5 cm

hloubka: 144 cm

tloušťka věnce: 14 cm

hmotnost: 4,8 tuny

ladění: h0

"Zvony se tímto zásahem vrátily v podstatě na počátek své životnosti. Kutnohorský zvon Ludvík se tak stává historicky největším svařovaným zvonem v ČR, prvenství dosud držel zvon Vondra z Klatov (3915 kg), jehož více než metrová trhlina byla svařena v Brně v roce 1940," uvedl Petr Rudolf Manoušek. Náročnou technologii svařování památných zvonů vypracoval zakladatel zvonařského rodu Manoušků, Rudolf Manoušek starší, který pak ve své brněnské zvonárně takto zachránil desítky cenných zvonů. Do té doby se puklé i jinak poškozené zvony přelévaly na nové a historický originál tak nenávratně mizel. "Je to poměrně komplikovaná technologie, zvon musíme pozvolna ohřát na teplotu 500 stupňů Celsia. Ohřev takového zvonu trvá čtyři až pět dnů. Ta technologie je patent mého dědy z 20. let minulého století," vysvětlil Petr Rudolf Manoušek.