Zájemcům z řad skalních pochodníků i široké veřejnosti nabídne pěší trasy vedené většinou po značených cestách, a to v délkách od 11 do 65 kilometrů. Vydat se na ně mohou i běžci. Zatímco ty kratší trasy procházejí bezprostředním okolím Kutné Hory, s návštěvou krásných míst i pozoruhodných památek, na delších štrekách se účastníci dostanou až Zbraslavicím a k Labi. Cyklisté pak mohou našlapat od 40 do 200 kilometrů.