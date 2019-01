Kutná Hora - „Postel, hospoda, kostel" je název knihy Zbigniewa Czendlika, kterou podepisoval 16. prosince v knihkupectví Kosmas.

Zbigniew Jan Czendlik, řečený Zibi, je římskokatolický kněz polské národnosti, který působící v České republice. Pochází z polských Beskyd. Studoval v Katovicích a Varšavě, v roce 1992 byl vyslán do českého Náchoda. Po roce odešel do Lanškrouna, kde působil jako farní vikář, v roce 2008 byl jmenován děkanem. Je známý díky přátelským vztahům s řadou osobností z oblasti kultury a sportu. Působí také jako moderátor pořadů Uchem jehly a U Pastýře. Pomáhá potřebným, především dětem v pěstounských rodinách. Rád sportuje, dříve hrával fotbal, nyní se věnuje golfu a lyžování, občas si zahraje tenis.

Zbigniew Czendlik rozhodně není jen tak obyčejný farář. Hodně se liší od vžité představy duchovního. Dokáže s lehkostí a vtipem vyprávět o věcech vážných i nevážných a zároveň nás nutí k zamyšlení. Je snad jediným duchovním, kterému naslouchají ateisté. Věřící zase díky jeho názorům přemýšlejí o víře a křesťanství z jiného úhlu.

Kniha „Postel, hospoda, kostel" je čtivá a poutavá, otevřená a plná osobitého humoru. Autor v ní líčí zajímavé historky z polského domova i z doby působení v Česku, zároveň se zamýšlí nad věcmi „mezi nebem a zemí". Je to největší překvapení letošního předvánočního knižního trhu. Zájem o knihu je nebývalý, stala se bestsellerem. Přestože je na trhu teprve několik týdnů, pracuje se na šestém dotisku a není jisté, jestli posledním. „Jsem z toho v šoku a nestačím se divit," říká Zbigniew Czendlik o své prvotině. A dodává: „Měl jsem obavy, že knížkou hodně lidí naštvu, možná i urazím, ale není tomu tak. Setkávám se s kladnými reakcemi. Je to další zázrak v mém životě, Bůh je na mě zkrátka hodný." Kniha dává odpověď na mnoho otázek. Nechává nahlédnout do soukromí pozoruhodného muže a ukazuje, jak vnímá mezilidské vztahy, život a Boha. Zároveň zbavuje předsudků a zkreslených představ.

Zbigniew Czendlik miluje ženy, rád si pochutná na dobré whisky, chodí do hospody. Někteří církevní hodnostáři ho kritizují za přílišnou otevřenost, za popularitu v médiích. Může však někdo z nich říci, že dokáže zaplnit kostely, přednáškové sály, knihkupectví? Nemůže. Páter Czendlik to ale dokáže. On totiž pochopil, že víru nejde předávat v prázdném kostele, že musí jít mezi lidi. Třebas v džínsách a ve svetru, i toho „panáčka" slivovice si dá, když na to přijde, jen tak je věrohodný. A pak si lidé najdou cestu i do toho kostela. A že se mu to daří, o tom svědčí obrovský zájem o knihu. Nejinak tomu bylo také v Kutné Hoře. Pro každého si našel dobré a laskavé slovo, s každým si popovídal.

A na závěr trocha osobitého humoru Zbigniewa Czendlika. Na dveřích své ložnice má napsáno: „Nebudit, pouze v případě požáru, nebo zrušení celibátu!"

Autor: Vladimír Havlíček