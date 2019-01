Kutnohorsko - Neklidnou noc prožili ze čtvrtka na pátek lidé žijící v blízkosti vodních toků na Kutnohorsku. Prudce stoupala zejména hladina Sázavy a Doubravy. K tajícímu sněhu na Vysočině se zde přidal vydatný déšť a na několika místech se řeky vylily ze svých koryt.

Sázava zaplavila sklepy pivovaru

Trochu štěstí v neštěstí měli provozovatelé kácovského pivovaru. Voda sice zaplavila staré sklepení, ale až k elektronickému vybavení varny se podle informací ředitele Davida Hořejšího nedostala.

Během pátečního dopoledne se však toky uklidnily. Sázava kulminovala ve Zruči nad Sázavou na hranici tří metrů a dvanácti centimetrů. O pár kilometrů dál po proudu v Kácově byla hladina ještě o čtyřicet dva centimetrů výše. A od jedné hodiny již začala postupně opadávat. „Podle zpráv z horního toku voda klesá. Troufnu si říci, že to nejhorší máme za sebou,“ oddychl si v pátek odpoledne starosta ohroženého Kácova Jaroslav Buchal.

Úlevu pociťoval i starosta Zruče nad Sázavou Martin Hujer. „Škody jsme nezaznamenali žádné. Situaci teď jen monitorujeme. Pokud nezačne znovu pršet, mělo by to dopadnout dobře,“ řekl starosta posázavského města.

Obavy vyvolávala také Doubrava

Sázava ale nebyla jedinou řekou, která v posledních dnech zahrozila. Připravovat se na možnost povodně začali i obyvatelé obce Vrdy žijící v blízkosti Doubravy. „Museli jsme odpojit elektriku. To je to nejdůležitější. Vytopení jsme už byli několikrát a nejde tomu nijak zabránit. I když ucpeme okno do sklepa dostanou se tam spodní vody, stejně jako do skleníku,“ uvedla Růžena Kristová z Vrdů. Obavy nemá, hladina Doubravy se totiž zastavila těsně pod jejím obydlím a prognózy jsou podle meteorologů zatím příznivé.

I podle slov starosty Vrdů Antonína Šindeláře by obec mohla přečkat víkend ve zdraví. Záleží pouze na počasí.