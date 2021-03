Ačkoliv její provozovatel, společnost AVE CZ tvrdí, že dělá vše proto, aby se podobné situace neopakovaly, podle obyvatel Budína jsou naopak při každém větším větru na denní pořádku.

„Bydlíme tady čtyři měsíce a už je to minimálně počtvrté. Co vím od sousedů, kteří tady bydlí déle, se to děje pokaždé, když více fouká. Odpad ze skládky létá všude. V pondělí ráno to tu bylo jako na smetišti a nepořádek pokračuje větrem vždy dál směrem k trati, kde se zastavuje a hromadí o keře,“ uvedla Nikol Kořínková z čáslavského Budína, která svým příspěvkem na sociální síti rozjela mezi Čáslavany velkou diskusi na téma skládka a nepořádek kolem ní.

Podle všeho tak Budín není jedinou lokalitou zasypanou igelity ve větrném období. Podobně jsou na tom také Koželuhy, kde lidé sundávají igelity z plotu.

„Provoz skládky se snažíme maximálně přizpůsobit povětrnostním podmínkám, denně sledujeme aktuální předpověď počasí a s tím přijímáme následná opatření. Při takové situaci samozřejmě zajišťujeme úklidové práce v celém území kolem skládky. Ještě během dne došlo k nápravě,“ reagovala tisková mluvčí AVE CZ Pavla Ivácková na dotaz, jak hodlá společnost pondělní nepořádek na poli řešit.

Společnost podle ní dělá vše proto, aby se takzvané úlety minimalizovali. „Odpady jsou ihned po návozu hutněny kompaktorem, abychom předcházeli nebo minimalizovali úlety. Následně je aktivní plocha, kam se odpady navážejí zmenšena na minimum a odpady jsou překrývány pomocí materiálů na technologické zabezpečení skládky,“ dodala Ivácková.