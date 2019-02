Kutná Hora - Fučíkova ulice se dočká rekonstrukce za 12 milionů korun. Městští zastupitelé navíc na rekonstrukci komunikace schválili podání žádosti o dotaci z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) Podpora obnovy místních komunikací u obcí nad deset tisíc obyvatel. Ačkoliv podání žádosti o dotaci zastupitelé nakonec schválili jednomyslně, předcházela schvalování poměrně široká diskuse.

Ta se týkala především zpracovávání žádostí o dotace a finančních prostředků, které za ně město zpracovatelským firmám platí. Opoziční zastupitelku Kateřinu Špalkovou (Město pro lidi) zároveň zajímalo, jak v této souvislosti rostou náklady na rekonstrukci v případě, že město dotaci nedostane. Zdůraznila ale, že se žádostí o dotaci plně souhlasí.

„Tak je to pokaždé, když si necháváme nějakou žádost zpracovávat, jdeme do toho s rizikem, že ji nezískáme. V tomto případě počítáme s tím, že celou rekonstrukci uděláme za své, takže pokud tu dotaci získáme, bude to jen zlevnění,“ vysvětlil šéf odboru investic Jiří Janál.

Zároveň připomněl, proč žádosti o dotaci nepřipravují sami zaměstnanci městského úřadu. „Vytíženost našeho odboru už je taková, že to nelze stíhat, ačkoliv bychom to samozřejmě zvládli. Ale profesionalita těch lidí, kteří ji zpracovávají může zaručit, že dotaci získáme, máme větší šanci. Teď jsme si například nevšimli, že žádost o dotaci musí schválit zastupitelstvo města,“ doplnil Janál s tím, že podání žádosti bude stát 20 tisíc korun.