V květnu letošního roku Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory (GFJ) podala žádost do akvizičního fondu Ministerstva kultury České republiky o dotaci na nákup dvou plastik do venkovního parteru Sankturinovského domu, tedy do té části parku U Tří pávů, která je nyní součástí galerie. Vše proběhlo zdárně a v polovině prosince tak mohly být dva nové sbírkové předměty, sochy autorů Jaroslava Koléška a Jiřího Plieštika, osazeny na jejich stálé místo v parku.