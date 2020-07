„V současné době je ukončeno výběrové řízení. Stavební práce začnou v listopadu nebo prosinci,“ uvedl kutnohorský místostarosta Vít Šnajdr a připomněl, že projekt odstartoval už v dobách předchozího vedení radnice.

Rekonstrukci budou provázet zásadní změny provozu galerie i informačního centra. Čeká je totiž stěhování do provizorních útočišť, kde zůstanou až do doby, kdy bude rekonstrukce Sankturinovského domu hotová. A to podle místostarosty potrvá nejméně rok a půl.

„Informační centrum se přemístí do prostoru po bývalé Libře, galerie se bude stěhovat do prostoru nad restaurací U Havíře,“ vysvětlil Šnajdr.

Některé obrazy skončí v depozitáři

V případě galerie jde přitom o menší prostory, než nabízí její zázemí v Sankturinovském domě. Bude tedy nutné někde uložit část obrazů, všechny se do prozatímních prostor prostě nevejdou. „Zcela určitě jde o menší objekt, než mají nyní k dispozici. Pro některé obrazy bude třeba využít depozitář, ten se plánuje v bývalé družině základní školy Jana Palacha,“ připomněl kutnohorský místostarosta.

Po rekonstrukci, která podle Šnajdra přinese především rozšíření stávajících prostor, má dům nabídnout moderní výstavní plochy.

„Vzhledem k finanční situaci a faktu, že velkých projektů máme poměrně hodně, jsme práce rozfázovali na delší dobu,“ připomněla místostarostka Silvia Doušová, podle které vizualizace navržených expozic působí velmi pěkně.

Větší prostory skýtají i možnost širšího zaměření galerie. „Dům je historický a úplně nepokrýval potřeby galerie, třeba metalurgie a alchymie byly upozaděné,“ řekl o dalších důvodech k rekonstrukci Šnajdr. „Vzhledem k historii domu, který patřil synovi Jiřího z Poděbrad, což byl kutnohorský alchymista, se toto využití nabízí,“ poznamenal.