Gastronomická prvorepubliková slavnost opanovala zahrady GASKu

Střední Čechy – Pozor na děti, které by hladová šelma mohla považovat za snadnou kořist, a to i na miminka v kočárcích na oplocených zahradách. Varování, jaké na sklonku června vydal starosta Zvole na Praze-západ Miroslav Stoklasa (Jdeme dál) v souvislosti s útěkem pumy z místního zooparku, jistě není tím, na co by si občané chtěli zvykat – stejně jako fakt, že se v obci poplach kolem volně se pohybující pumy opakoval s ročním odstupem.