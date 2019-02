Kutná Hora - Grantový systém, který přerozděluje peníze pro oblast kultury, sportu a vzdělávání, se musí změnit. Shodli se na tom městští zastupitelé, když schvalovali peníze pro jednotlivé sekce na rok 2019. Dotace na činnost jsou jednotlivým subjektům udělovány na základě uzavřených veřejnoprávních smluv poté, co je v grantovém řízení vyberou příslušné odborné komise.

Impuls pro vytvoření nového systému dal opoziční zastupitel Tomáš Havlíček (ODS), souhlasné stanovisko ale připojil i místostarosta Kutné Hory Vít Šnajdr (Piráti).

„Byl bych velmi rád, kdyby se připravila nová pravidla pro rozdělování nejenom grantů, ale i obecně pro zapojování společností přímo do rozpočtu města,“ řekl Tomáš Havlíček. Zároveň zdůraznil, že velkým problémem je kupříkladu to, že se některé projekty schválené v rámci grantů překrývají, ale také složení komisí. „Systém by se měl jednoznačně zpřehlednit. Nejenom v oblasti kultury, ale ve všech oblastech,“ doplnil Havlíček.

Jako jasný příklad uvedl dvě akce – Kaňkovský masopust a Veteran rallye. „Přínos projektu Kaňkovský masopust je na hodnotě 23,8, kdežto Veteran rallye, na kterou do Kutné Hory přijedou na tři dny tisíce lidí, má přínos 22. Kaňkovský masopust je určitě fajn akce pro lidi na Kaňku, ale opravdu to není akce, která má větší přínos než Veteran rallye,“ poukázal Havlíček.

Podle místostarosty Víta Šnajdra se dostaly komise zadání připravit koncepci financování kultury. „Jsem přesvědčen, že grantový systém v této podobě nemůžeme nechat,“ poznamenal Šnajdr.

Problematická je podle něj zejména oblast kultury. „Naše představa je taková, že akce, které město chce a které do Kutné Hory opravdu patří, třeba Veteran rallye, Operní týden nebo Kutnohorské stříbření, tedy ty, které jsou tradiční a dlouhodobé, by měly být financovány přímo z rozpočtu. Grantový systém by měl sloužit především pro podporu takových akcí, které si nenajdou většinového diváka,“ naznačil Vít Šnajdr možnost, jakým směrem by se mohlo financování kulturních akcí ubírat.

Zastupitelé nakonec uložili radě města připravit do poloviny června na jednání zastupitelstva návrh pravidel pro zařazování dotací do rozpočtu a návrh pravidel pro hodnocení grantů.