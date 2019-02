Kutná Hora - Lidé bydlící v nové zástavbě lokality zvané Třešňovka zřejmě konečně přestanou být odříznutí od Kutné Hory. Vedení města totiž plánuje v ulici Gruntecká, která do lokality vede, vybudovat chodník. Uvedl to starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO 2011).

Ilustrační foto | Foto: Deník/Hynek Dlouhý

Celkovou rekonstrukci ulice v úseku od autoškoly až po Gruntu bude provádět Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. „My bychom se v rámci této rekonstrukce připojili a vybudovali chybějící chodníky k novým bytům,“ řekl Josef Viktora.

Městští radní už záměr na vybudování chodníků podél komunikace třetí třídy schválili, k realizaci by mělo dojít v roce 2020. V tomto roce by měl odbor investic zajistit potřebnou dokumentaci a rozpočet akce. „Bylo by škoda se k vybudování chodníků nepřipojit, když už bude kvůli rekonstrukci rozhrabaná silnice,“ doplnil Viktora.