/FOTO, VIDEO/ V den pohřbu podpraporčíka Zdeňka Hejduka, příslušníka centrální hasičské stanice Kolín HZS Středočeského kraje, který zahynul při dopravní nehodě cisternové automobilové stříkačky na cestě k zásahu do obce Krakovany, mu vzdali čest profesionální hasiči po celé zemi. K uctění jeho památky se připojili i členové jednotky sboru dobrovolných hasičů z Malína.

Členové jednotky SDH v Malíně uctili památku Zdeňka Hejduka mladšího minutou ticha. | Video: Jana Adamová

„V den pohřbu se shromáždí technika HZS ČR se zapnutými výstražnými světelnými zařízeními (bez zvukového signálu) před stanice a hasiči v zásahovém stejnokroji uctí památku zesnulého kolegy minutou ticha. Pieta proběhne od 13.00 do 13.01 hodin," informovali hasiči na svém webu. K pietnímu aktu se připojily i některé jednotky SDH, mezi nimi také ta z Malína.

Jaroslav Kocourek a Milan Navrátil (vpravo), členové jednotky SDH Malín:

Zdroj: Jana Adamová

"Je to těžký… Je to silný, protože je to blízko, už je to kousek od nás. S Kolínem spolupracujeme u zásahů a náš velitel jednotky tam pracuje na jedné směně taky, takže se znali," řekl Milan Navrátil. "Může se to stát při zásahu komukoliv z nás, je to smutný," dodal jeho kolega Jaroslav Kocourek.

Poslednímu rozloučení se Zdeňkem Hejdukem mladším předcházela jízda hasičů Kolínem, ti i takto vzdali zesnulému kolegovi úctu.