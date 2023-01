Prezidentské volby: stanoviště drive-in na parkovišti před hasičskou zbrojnicí v ulici U Zastávky v kutnohorském Sedlci.Zdroj: Deník/Jana Adamová

Mluvčí středočeské krajské hygienické stanice Dana Šalamunová uvedla, že konkrétně pro okres Kutná Hora žádné potvrzení o karanténě nevystavili. To ale neznamená, že tu nikdo takový není. „Karantény jako takové už se neudělují, pouze izolace a ty nemocným vystavují primárně praktičtí lékaři,“ vysvětlila.

Zájem o volby z auta byl ze strany nakažených covidem po ránu minimální

Podle jednoho z členů volební komise by v okrese mělo být 7 lidí s nařízenou izolací. Ti mohou využít i další možnost hlasování a tou je přenosná volební schránka domů. Musí si ji ale telefonicky objednat u krajského úřadu a sice do čtvrtka 12. ledna do 20 hodin. Komise pro hlasování bude tyto oprávněné voliče obcházet v pátek 13. ledna v čase od 8 do 22 hodin a v sobotu 14. ledna od 8 do 14 hodin.