Až do 15. října se o granty mohou přihlásit noví žadatelé. V novém ročníku společnost Foxconn rozdělí 460 tisíc korun. Nová kategorie otevře prostor pro mladé žáky a studenty základních, středních a vysokých škol, kterým finanční prostředky brání v uskutečnění potřeb a snů. Další podrobnosti lze najít ZDE .

Na přívěsný vozík malínští hasiči žádali v rámci projektu X-Day, grantové výzvy od Foxconnu. „Zpětně jsem rád, že jsme do toho šli. Získali jsme nejen peníze, ale i při nedávném tornádu na Moravě důvěru místních, kterým jsme pomáhali s převozem darovaného materiálu, který byl tehdy v Hodoníně opravdu potřebný,“ uvedl Milan Navrátil z jednotky hasičů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.