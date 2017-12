Havárie na čističce na Kaňku, Beránkou teče žlutá voda!

Kutná Hora - Žlutá voda v Beránce znepokojila obyvatele Malína. Situaci momentálně monitoruje Povodí Labe jako správce vodního toku Beránka, Klejnara a Labe, kam by se tato voda mohla dostat.

"Včera odpoledne došlo k neočekávané situaci, zřejmě k částečnému závalu štoly v lokalitě Kaňk, ze které se čerpá důlní voda a čištěná se vypouští do toku Šífovka. Toto provádí státní podnik Diamo. Tím došlo k náhlému nastoupání vody ve štole, která se dostala nad hranici přelivu a nečištěná začala v úterý 19. prosince v ranních hodinách vytékat do toku Beránka," uvedl Ondřej Kruliš z Odboru životního prostředí Městského úřadu Kutná Hora.

Vodoprávní úřad zároveň odebral z Beránky vzorek a ten byl odevzdán Ústavu nerostných surovin k rozboru na těžké kovy. Výsledek bude znám zřejmě ve čtvrtek v ranních hodinách.

Momentálně se neví, jaké množství vody do toku Beránka vyteklo, byl zároveň kontaktován Obvodní báňský úřad pro území Středočeského kraje.

Podle středočeských hasičů ale o nijak vážnou situace nejde. ,,Havárie byla malého rozsahu, o nic závažného se nejednalo. Podle zjištěných informací byla nalezena v potoce neznámá látka, ale šlo jen o drobné zbarvení. Pravděpodobně jej způsobil průsak ze starého vnitřního dolu, k čemuž už v daném místě došlo několikrát. K události vyjíždělo pouze jedno zásahové auto a odebralo vzorky, které ukážou blíže, o jakou látku se jednalo," uvedl mluvčí Petr Svoboda.

Zaměstnanci Diama zvýšili výkon čistírny tak, aby co nejrychleji snížili hladinu vody ve štole. Voda ale ubývá pomalu, v poledních hodinách to byl jeden centimetr za hodinu. Pokud nenastanou nepředvídatelné události, potažmo další propady, dnes v nočních hodinách by mohlo dojít k zastavení vytékání této důlní vody.