Z tranzitního plynovodu u Paběnic unikal plyn. Potrubí prorazila vrtná souprava

Ve dnech bezprostředně po události nebyl úplně jasný původ hydro-geologického průzkumu, při němž mělo k proděravění plynovodu dojít. Policie pouze potvrdila pokračující vyšetřování a zástupce NET4GAS se zmínil o třetí straně. Mezi lidmi se přitom šířilo, že šlo o průzkum související s plány na stavbu vysokorychlostní trati. „Podle asi dvacet let starých plánů měla vést vysokorychlostní trať mezi Újezdcem a Petrovicemi, naším katastrem by měly vést územní rezervy, které ale dosud nebyly schváleny, tudíž by tu neměly být ani průzkumy,“ řekl Deníku starosta Paběnic Václav Kunášek.

Mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová Deníku průzkum potvrdila s tím, že Správa železnic při něm postupuje plně v souladu s legislativou - tedy podle liniového zákona. „Pro průzkumné práce byl vypracován projekt, podle kterého jsou prováděny vrty a další sondy. Projekt průzkumných prací splňuje všechny náležitosti a byl schválen běžným postupem,“ řekla Deníku a připomněla, že průzkumné práce neprovádí přímo Správa železnic, ale akreditovaná společnost pracující pro projektanta vysokorychlostní trati.

Na co se průzkum zaměřuje? „Zjišťuje parametry podloží a monitoruje stav podzemní vody. Je nezbytným podkladem pro projekt jakékoli stavby, vysokorychlostní železnici nevyjímaje. Otázky místních na vliv trati na vodu ve studních patří mezi nejčastější,“ vysvětlila Eberl Friebová a zdůraznila, že samotnému vrtání sond předchází přesné zaměření polohy vrtů geodetem, v předstihu jsou u správců všech vedení a potrubí zjišťovány jejich polohy.

K havárii u Paběnic pak mluvčí Správy železnic dodala: „Událost, kdy došlo k narušení potrubí plynovodu, šetří policie. Samotná příčina události vyplyne ze závěru policejního vyšetřování.“ To, že se mimořádnou událostí zabývají kriminalisté, Deníku potvrdil už v minulém týdnu policejní mluvčí Pavel Truxa s tím, že se bude například zjišťovat, zda k průzkumu došlo s patřičnými povoleními, jak byla oblast vytyčena a další veškeré okolnosti.