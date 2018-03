Hazard hýbe Kutnou Horou

Kutná Hora – Kutná Hora patří k městům, kde v současné době neplatí žádná obecně závazná vyhláška o regulaci provozování loterií a jiných podobných her. Jinými slovy, vyhláška týkající se heren byla v prosinci 2016 zrušena a od té doby je „hazard“ ve městě regulován jen na základě zákona o hazardních hrách.

Ten se razantně změnil po novelizaci na začátku loňského roku. Zákon tak kupříkladu definitivně zrušil možnost umístění výherních automatů v běžných restauracích nebo na benzinových pumpách, výherní automaty lze provozovat pouze v takzvaném „herním prostoru“, jenž zákon taktéž definuje.

Navzdory tomu, že díky novelizaci zákona, došlo k poklesu počtu heren i výherních automatů ve městě, ale mnozí volají po úplném zákazu. Důvod? Sousední Kolín už podobnou vyhlášku, zakazující provoz heren na svém území, má a mnozí se obávají, že se tato zařízení budou stěhovat právě do Kutné Hory.

Ačkoliv čísla Unie herního průmyslu ČR uvádějí, že počet míst, kde jsou výherní automaty provozovány, poklesl v Kutné Hoře oproti konci loňského roku o více než čtvrtinu, odpůrci heren bijí na poplach. A dokonce založili petici. Jejím autorem je Petr Steklý, ředitel obecně prospěšné společnosti Prostor plus.



„Přijde mi smutné, že Kutná Hora s 18 automaty na 1 000 obyvatel je devátým městem v České republice s nejvyšším počtem automatům na hlavu,“ řekl Steklý s tím, že petice není referendum, ale snaha přimět veřejnost vyjádřit názor dřív, než zastupitelé budou o této vyhlášce jednat.



Radní ji sice prozatím odložili, na pořad dne se ale dostane. Jejich rozhodování, jak přistoupit k regulaci hazardu ve městě, ale nebude vůbec jednoduché. Zastánci zákazu heren mluví o kriminalitě, spojené s hazardem i o různých socio-patologických jevech, jenomže i tahle mince má dvě strany.

Nezanedbatelným faktem je významný „příspěvek“ do městské kasy.



„V loňském roce to bylo 24,4 milionu korun, byl to rok mimořádných okolností. Dá se však předpokládat, že při zachování regulace zákonem, by to přibližně 20 milionů bylo i v dalších letech,“ uvedl šéf kutnohorského ekonomického odboru Richard Zahradníček. Současný zákon totiž zdaňuje technické hry (výherní automaty) 65 % a živé hry 30 %.



Peníze do městské kasy ale nejsou jediným argumentem, proč herny ve městě plošně nezakazovat. Dalším je obava, že budou-li herny zakázány, o slovo se přihlásí černé provozovny.

„Ve městech s vyhláškou zakazující hazard vznikají černé herny, které nepodléhají žádné kontrole a k hraní dostanou tedy i mladiství. Paradoxně tedy narůstá kriminální činnost, jejíž sociální dopady na společnost jsou výrazně horší než v případě existence legálních a státem kontrolovaných heren,“ uvedl zastupitel Radim Fedorovič.

Černé herny nejsou však jediným rizikem. Hráči z kamenných heren totiž čím dál tím víc hledají útočiště na internetu, kde byly až do roku 2017 legální jen sportovní sázky.



„Do kamenné herny musí člověk dojít, registrovat se a při každé návštěvě znovu ukazovat občanku. Při hře ho sleduje kamerový systém, po dvou hodinách se mu hra automaticky na 15 minut zablokuje na všech automatech v herně. Hraní přes internet je pohodlné a všude k dispozici, protože přístup na internet se nikomu zakázat nedá,“ uvedl mluvčí Unie herního průmyslu ČR Andrej Čírtek s tím, že riziko „internetových“ heren se mezi veřejností podceňuje.



„Je větším problémem dobře regulovaná kamenná herna, nebo daleko dostupnější internetové casino?“ doplnil Čírtek.



Jak to dopadne v Kutné Hoře, je prozatím otázkou. Ve „vzduchu“ visí i referendum, které by se mohlo uskutečnit už za pár měsíců při podzimních komunálních volbách.