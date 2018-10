Hazard reguluje vyhláška, rušení nočního klidu prý ale nevyřeší

Kutná Hora - Dlouho diskutovaná obecně závazná vyhláška o provozování hazardu v Kutné Hoře je konečně schválená. Zastupitelé města se přiklonili k takzvané variantě tři: regulace hazardu se nedotkne casin, časově omezená bude pouze otvírací doba heren.

Automaty. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

V pracovní dny a v neděli se zde bude hrát jen do půlnoci, v pátek a sobotu pak do jedné hodiny ranní. Zákon o loterijních hrách, který se začátkem minulého roku výrazně zpřísnil, už přitom provoz heren časově omezoval. Hrát se nesmělo od 03 hodin do 10.00 hodin.

Proč tedy zastupitelé vyhlášku vůbec schvalovali a neponechali ji jen v mezích zákona, který nastavil mnohem tvrdší pravidla a heren díky němu ubylo? „Cílem vyhlášky je omezení rušení nočního klidu, zajištění veřejného pořádku a snížení kriminality,“ řekl starosta Kutné Hory Josef Viktora.

Podle vedení městské policie úprava otvírací doby heren může nočnímu klidu a bezpečnosti napomoci. "Na druhou stranu je nutno podotknout, že se provozováním herních automatů neprokázala přímá souvislost s kriminalitou ve městě nebo porušováním nočního klidu, neboť k tomuto tvrzení nemáme příslušné statistické údaje,“ uvedl ředitel Městské policie Kutná Hora Václav Mareček.

Naopak se šéf městské policie vyjádřil, že daleko větší problém s hlukem mají mnohé restaurace a bary v centru města nebo na sídlištích. „Problém rušení nočního klidu zaznamenáváme zejména v letních měsících v souvislosti s provozem předzahrádek a také takzvaným protikuřáckým zákonem. K rušení nočního klidu dochází jednak v centru města a dále i v sídlištní zástavbě, kde umístění některých restaurací (předzahrádek) je nevhodné,“ vysvětlil Mareček.

Nezměnilo se vůbec nic

Své o tom vědí například obyvatelé Šultysovy ulice v centru města. Ty dokonce před rokem opakované rušení nočního klidu dohnalo až k podání stížnosti na kutnohorskou radnici. Jedná se přitom o provozovny, které žádné výherní automaty uvnitř nemají.

„Ten hluk je skutečně neúnosný již několik let. Návštěvníci zdejších provozoven na ulici hlučí, rozbíjejí sklenice, perou se,“ uvedl tehdy jménem deseti zdejších rodin Dalibor Dostál. Jaká je situace po roce? „Nezměnilo se vůbec nic. Chybí tady jakákoliv prevence ze strany městské policie, ta na místo přijede až na zavolání. Tedy ve chvíli, kdy už je člověk stejně probuzen,“ uvedl Dalibor Dostál.

Zástupce ředitele Městské policie Kutná Hora Boris Doubrava už ale dříve uvedl, že prokázat rušení nočního klidu postávajícímu hloučku, je těžké. Nejde prý totiž o jednotlivce, ale skupinky. Jak konkrétnímu člověku prokázat, že právě on dělá hluk, je tak složité.

Centrum města ale není jediným místem, kde obyvatele trápí noční hluk. Podle místostarosty Kutné Hory Karla Koubského st. zaznamenali několik stížností na rušení nočního klidu také od obyvatel na Masarykově ulici. Je faktem, že jsou zde sice umístěny dvě herny, minimálně jedna z nich je ale spojená s barem, který je od prostoru herny oddělený.

Těžko tedy určit, způsobují-li hluk hráči automatů, nebo návštěvníci restaurace, která má navíc předzahrádku. Dalibor Dostál vidí možné řešení v omezení provozní doby barů a restaurací a následné striktní kontrolování tohoto zákazu. „Podobně to funguje třeba v Irsku,“ doplnil Dostál.