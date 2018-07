Historickou lékárnu otevřeli ve Zbraslavicích

Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) Řidiči/Skladníci. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 22000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Požadujeme: řidičský průkaz C + profesní list., V případě zájmu se hlaste telefonicky Po - Ne od 8:00 - 20:00 hod., Místo výkonu práce: Masarykova 59, Kutná Hora. Pracoviště: Bjp company s.r.o. p2, Masarykova, č.p. 59, 284 01 Kutná Hora 1. Informace: Jan Mervant, +420 702 064 410.

Úředníci sázkových kanceláří Provozní pracovník pobočky sázkové kanceláře - Chance. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč, mzda max. 17000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Náplň práce bude především příjem sázek od klientů prostřednictvím počítače. , Požadavky: středoškolské vzdělání s maturitou i bez, trestní bezúhonnost., Výhodou: obecné sportovní znalosti a základní znalost práce s PC. , Zaměstnanecké výhody: stravenky v hodnotě 110,- Kč/den, příspěvek na ŽP/PP pojištění, bonusy/prémie, , V případě zájmu pište na uvedený email. , Místo výkonu práce: Šultysova 174, Kutná Hora. Pracoviště: Chance a.s. p, Šultysova, č.p. 174, 284 01 Kutná Hora 1. Informace: Josef Beránek, .

Výroba - Výroba Obsluha strojů 17 200 Kč

Obsluha automatizovaných strojů a zařízení na prvotní zpracování dřeva Dělník dřevozpracující výroby seřizovač a obsluha (obsluha strojů a zařízení). Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 17200 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 6. Poznámka: Přijmeme pracovníky na pilu a do výroby lepeného hranolu.Možnost práce na třídění hrání, dávání prokladů nebo jako obsluha cinkovky a hoblovky na výrobě lepeného hranolu., Práce na 12 hodinové směny., Nabízíme: týden dovolené navíc, stravenky, příspěvek na závodní stravování aj.. Pracoviště: Less & timber, a.s., Chrudimská, č.p. 1882, 286 01 Čáslav. Informace: Vendula Hlavová, .