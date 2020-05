„Na realizaci projektu jsme požádali o podporu Středočeský kraj. Projekt byl z jeho strany uznán za realizovatelný a postoupil do dalšího kola, tedy do veřejného hlasování,“ uvedla v tiskovém prohlášení čáslavská radnice.

Předmětem projektu je vybudování prostoru o rozloze zhruba 2300 metrů čtverečních vyhraněného pro volný pohyb psů za doprovodu jejich majitelů. Prostor psí louky situovaný v horním rohu městského parku bude oplocen a bude v něm umístěno devět agility prvků z akátového dřeva, tři kruhové lavičky a tři odpadové nádoby. Podle vedení radnice bude realizace projektu přínosná nejen pro vlastníky psů, ale i „nepejskaře“, kteří se budou v parku cítit bezpečněji.

Ve veřejném hlasování, které potrvá do pondělí 15. června, mohou hlasovat pouze občané s trvalým bydlištěm na území Středočeského kraje a starší osmnácti let, a to buď prostřednictvím internetových stránek ZDE nebo písemnou formou odesláním vyplněného formuláře na adresu Úřadu Středočeského kraje nebo odevzdáním na podatelnu krajského úřadu.

Pravidla hlasování jsou nastavená tak, že každý hlasující má k dispozici pět kladných a dva záporné hlasy. Jednomu projektu je možné dát maximálně dva kladné nebo 1 záporný hlas. Všechny hlasy mají stejnou váhu a volič je může, ale nemusí použít všechny.

Soudě podle reakcí na sociálních sítích, zdaleka ne všichni Čáslavané jsou z projektu nadšení. Některým se nelíbí umístění psí louky v lokalitě městského parku, jiným zase tak vysoká investice do psího hřiště. „Myslím, že ta louka pro pejsky může být v jiném prostoru, třeba někde na okraji města. Uvažované místo se mi nezdá vhodné,“ zní jeden z komentářů. „Nejlepší na tom je to, že psi budou mít louku za půl milionu a děti si budou hrát u kontejnerů a bordelu kolem,“ píše druhý.

Celkové náklady na vybudování psí louky jsou totiž spočítané na 591 tisíc korun. Vedení města ale výběr místa i investici obhajuje. Ve městě podle ní totiž sice sídlí Český kynologický svaz Čáslav, ale jeho prostory pro výcvik psů jsou situovány až na samém okraji města a přístupné pouze členům. Navíc je výcvik určen píše pro velká plemena a je řízený. Jiné prostory, které by sloužily jako bezpečné „hřiště“ pro psy, ve městě chybí, na což prý často majitelé psů poukazují a volají po změně.