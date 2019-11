/FOTOGALERIE/ Cena za sportovní výkon a hlavní cena města Zruče nad Sázavou se na veřejném slavnostním shromáždění dne 19. listopadu udílely letos poprvé. Až dosud se tak dělo na běžném zasedání zastupitelstva města. Záměrem nově zvolených zastupitelů bylo dodat tomuto aktu slavnostní ráz.

Hlavní cenu města Zruč nad Sázavou získala Alena Hajská. | Foto: Stanislav Tomášek

Cenu za sportovní výkon roku 2018 on si odnesl Martin Kovařík za vynikající sportovní výsledky, zejména za postup do extraligového týmu házené v Jičíně. Jeho vstup do extraligy byl v loňském roce skutečně fenomenální. Proti vedoucí Karviné nastřílel v úvodním zápase celkem devět branek a nyní je stabilním členem extraligového týmu.