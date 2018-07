Hledání tajných schránek má stále své příznivce

Výroba - Výroba Obsluha strojů 18 000 Kč

Obsluha lakovacích zařízení na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů Operátoři práškové lakovny. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Špičkové zpracování plechu, na kterém se podílí i práškové lakování, to je značka naší práce! Jsme dynamicky se rozvíjející, exportní firma v oblasti strojírenství (zpracování plechu na zakázku) a tepelné technice. Mezi naše zákazníky patří nadnárodní společnosti včetně výrobců z oblasti kolejových vozidel. Víme, že úspěch firmy závisí na našich zaměstnancích. , Náplň práce: Povrchová úprava dílů nanášením práškových barev., Nedovedete si představit, co budete dělat?, Nepoužíváme ředidla, pracujeme s práškovými barvami na bázi mletého plastu. Noví zaměstnanci se nejprve naučí správně navěšovat výrobky určené k lakování, pak zkusí (pod vedením zkušených kolegů) v kabině lakovat výrobek ruční pistolí. V kabině pracuje vždy dvojice zkušených lakýrníků/lakýrnic a my bychom byli rádi, abyste i vy mezi ně patřili. , Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít: vyučení je výhodou, zájemce ZAUČÍME!, manuální zručnost, samostatnost, pečlivost, schopnost se učit novým věcem., Co vám můžeme nabídnout: určitě vás zaučíme a pomůžeme v začátcích, motivující finanční ohodnocení, pomůžeme vám získávat nové znalosti o tomto oboru, stravenky, týden dovolené navíc, příplatek za ztížené prac.podmínky, příplatek za odpolední nebo noční směnu, příspěvek na penzijní připojištění, příplatek za odpolední nebo noční směnu, příspěvek na penzijní připojištění. , V případě zájmu se hlaste telefonicky Po-Pá od 8:00-18:00 nebo e-mailem. , Místo výkonu práce: Okružní 600, Zruč nad Sázavou. Pracoviště: Boki industries a.s. p, Okružní, č.p. 600, 285 22 Zruč nad Sázavou 1. Informace: Renata Chroustová, +420 734 390 266.