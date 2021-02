Hlízovskému unikátnímu spolku se podařilo zvítězit v soutěži Brána

Hlízovskému unikátnímu spolku se podařilo zvítězit v soutěži Brána k druhým v kategorii děti do 15 let. Hlavním cílem soutěže, kterou vyhlašuje Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže, je hledat, ukazovat a oceňovat pozitivní příklady a skutky ve společnosti, na kterých se podílejí děti a mládež do 26 let.

Hlízovskému unikátnímu spolku se podařilo zvítězit v soutěži Brána. | Foto: Archiv Hlízovského unikátního spolku

"Jde o naši skupinku více než dvaceti dětí do 15 let, které sdružujeme ve spolku s kolegyní Ladou Lisou. Ta s nimi realizuje především výtvarné dílničky, já s nimi organizuji Ukliďme Česko a sázení žlutých krokusů na připomínku dětských obětí holokaustu. V kategorii Děti do 15 let jsme na 1. místě. Z jednatřiceti zapojených týmů máme od poroty druzí nejvíc bodů," popsala úspěch předsedkyně Hlízovského unikátního spolku Jitka Šimková. Poptávka e-shopů roste. V Praze a okolí přibude hal a skladů Přečíst článek › Soutěže se mohla zúčastnit jakákoliv skupina, která v období školního roku vykonala nebo vykoná ve svém okolí něco veřejně prospěšného a užitečného pro ostatní. Hlízovský tým se v soutěžním formuláři mimo jiné charakterizoval takto: "Děti pomáhají vybírat peníze pro handicapované lidi, uklízet veřejný prostor, okrašlovat obec společně vyrobeným betlémem a velikonoční dekorací. Zasadily krokusy, jejichž květy na jaře uctily památku dětí, které přišly o život v době 2. světové války. Děti dokázaly, že jsou schopné vytvořit tým, rozdělit si úkoly, scházet se společně, mít radost při práci, dokončit práci. Při tříkrálové sbírce brzy ráno vstát, chodit několik hodin vesnicí za jakéhokoliv nepříznivého počasí. Nevzdávají se."