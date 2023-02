Možná i proto je na malé návsi u obecního úřadu tři hodiny po poledni pusto a prázdno, sem tam zaregistruji pohyb na zahradách domů. Je tu úřad i knihovna, ale ty se tu otevírají pouze v úterý a ve čtvrtek od 16 do 18 hodin.

V obci je letní parket, kde se v létě konají vesnické akce, hřiště na tenis a volejbal nebo hasičská nádrž, na které se v třeskutých zimách bruslilo.

„To víte, teď jsou všichni buď v práci nebo doma v teple,“ hlásí mi starší muž na procházce. O výsledku voleb v obci toho prý moc neví, nový prezident se mu ale nezamlouvá. Míří směrem k potoku Čertovka, který kolem obce protéká a u Habrkovic se vlévá do řeky Doubravy.

Nerozhodný výsledek byl pro zdejší obyvatele překvapením. „Tady na to všichni koukali. I paní na úřadě se divila, jak je jak je to možné. Ale že by tu lidi byli na dva tábory, to určitě ne,“ popsal další místní občan.

Jeden hlas byl neplatný

Nakonec se potkávám i se starostou Jiřím Doubkem, který se vrací ze zaměstnání. Přestože měl naspěch, našel si chvilku a prozradil, jak k volební „plichtě“ došlo. „Výsledek by byl za normálních okolností lichý, jenže jeden hlas byl neplatný. Tím se to vlastně takhle srovnalo,“ řekl starosta.

Na otázku, jestli tady metoda padesát na padesát funguje vždy a ve všem, odpovídá otázkou. „Myslíte, jestli nejsme nerozhodná vesnice, chvilku hot a chvilku čehý? To máte tak: vždycky je někdo pro a někdo proti,“ říká. Na druhou stranu ale přiznává, že i jeho výsledek překvapil. Možná proto, že v prvním kole tu s náskokem 30 hlasů zvítězil Andrej Babiš.

Překvapení neskrývá ani Petr Loužil ze sousední Svobodné Vsi. „Také nás to překvapilo právě kvůli výsledkům prvního kola. Asi lidé změnili názor.“

Od něj se dozvídám i něco o životě v obci. Od roku 2003 tu funguje amatérský volejbalový tým, založený partou lidí, kteří pro sebe a své zdraví chtěli něco udělat. I když šlo původně o neohrabané mlácení kolem sebe, jak s nadsázkou píší na webu, postupem se vypracovali a dnes se pořádáním turnajů s týmy v okolí zasazují o aktivní život v obci. „Měli jsme i tým Benjamínků, ale covidová doba to zařízla. Teď se budeme snažit to zase nakopnout,“ poznamenal.

Místní už volby neřeší

Volby jsou už ale minulostí a souboj o Hrad nyní několik dní po druhém kole připomínají místním jen staré předvolební plakáty na vývěsce. V obci teď mají už jiné starosti, třeba potřebu nových chodníků, jak zajistit dobrý autobusový spoj - nebo zabránit náklaďákům jezdit, kam nemají.