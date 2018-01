Hospic v Kutné Hoře? Do konce roku možná ano

Kutná Hora - Hospic je slovo, které se nahlas mezi lidmi příliš nevyslovuje, v moderním slovníku ho nahrazuje spojení oddělení paliativní péče. Právě to by mělo už zanedlouho vzniknout v areálu kutnohorské nemocnice místo bývalého dětského oddělení.

Nemocnice Kutná Hora.Foto: DENÍK/Irena Brandejská

Na jeho vybudování se vedení nemocnice, která spadá pod Oblastní nemocnici Kolín, podařilo získat 3,6 milionu korun z kraje, město Kutná Hora poskytne sponzorský dar ve výši jeden milion korun na zajištění vybavení nového oddělení, jako jsou lůžka, podložky a další zařízení.

“Rada města poskytnutí této částky schválila. Jde o bývalé dětské oddělení, které se předělává,“ uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora. Ve spodní části dětského pavilonu v Kutné Hoře by se přitom mělo začít budovat co nevidět, vzniknout by mělo celkem patnáct lůžek.

„V tuto chvíli je vysoutěžena firma, která bude zajišťovat stavební práce, začít by se mělo v únoru,“ prozradil k harmonogramu výstavby ředitel kutnohorské nemocnice Zdeněk Heřmánek. Podle něj by výstavba měla skončit v červnu. „Reálně bychom podle současných odhadů mohli otevřít v posledním kvartále letošního roku,“ doplnil Heřmánek. Vše ale bude záležet na dodavatelích i na tom, jak budou postupovat stavební práce.

Oddělení paliativní péče jsou přitom „nedostatkovým“ zbožím. „Domnívám se, že zařízení podobného typu tady dosud chybělo, ostatně právě proto ho budujeme. Je to téma, před kterým společnost ráda zavírá oči, ale důstojný odchod ze života by měl být jeho součástí, pokud možno v kruhu nejbližších. I to by mělo nově vznikající oddělení umožnit,“ uvedl ředitel Oblastní nemocnice Kolín Petr Chudomel.

Oba ředitelé přitom svůj záměr vybudovat v areálu kutnohorské nemocnice hospic představili už na začátku roku 2016, na konci téhož roku pak městští zastupitelé vyčlenili v rozpočtu milion korun jako sponzorský dar a tehdejší starosta Kutné Hora měl připravit do konce roku 2017 smlouvu o sponzorském daru. Ten tak ale neučinil, což některé zastupitele pobouřilo. „Nemocnice milion doposud nedostala díky nečinnosti městského úřadu, potažmo bývalého pana starosty,“ řekl zastupitel Jan Havlovic (Alternativa).

Na hlavu Martina Starého se tak snesla kritika, že nesjednal smlouvu a nesplnil tak usnesení zastupitelstva. Podle všeho to ale vypadá, že došlo k nápravě. Milion korun se z rozpočtu na rok 2017 přesunul do rozpočtu roku 2018 a podepsána je i příslušná veřejnoprávní smlouva, schválit ji ještě musí městští zastupitelé.

„Jako nový starosta jsem dostal úkol okamžitě jednat a sepsat smlouvu,“ řekl Josef Viktora. Ten rovněž podotkl, že Oblastní nemocnice Kolín hospodaří s vyrovnaným rozpočtem, na kutnohorskou nemocnici ale doplácí, v průměru 20 až 30 milionů korun ročně.