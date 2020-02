/FOTOGALERIE/ Hotel Černý kůň v Kollárově ulici je na prodej. Majitelka Lucie Češpivová za něj prostřednictvím realitní kanceláře požaduje 30 milionů korun. Ta na svých webových stránkách uvádí, že dle platného územního plánu lze v budově zřídit hotel nebo nákupní galerii s byty či kancelářemi v horní části a že součástí kupní ceny je projekt přestavby na pětihvězdičkový hotel, pro nějž bylo v roce 2011 vydáno stavební povolení.

Zčásti lešením zakrytá chátrající budova bývalého hotelu Černý kůň v Kollárově ulici v Kutné Hoře. | Foto: DENÍK/Luboš Hájek

Ani slovo se zde ale nepíše o rozhodnutí Stavebního úřadu v Kutné Hoře, který majitelce nařídil do konce února provést takové stavební úpravy, které by staticky zajistily a zpevnily dům tak, aby neohrožoval kolemjdoucí a také okolní domy. Jestli to majitelka má v plánu stihnout, je otázka.