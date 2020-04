ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

„Moje práce je přímo odebírání vzorků od pacientů. Jsem v malé místnosti, oblečená do ochranných pomůcek. Na odběrovém místě pracujeme vždy tři zdravotní sestry. Jedna odebírá vzorky a dvě jsou ve vedlejší místnosti, kde mají počítač, pracují se žádankami, zapisují příznaky pacientů. Já nevycházím ze své "infekční" místnosti, ony do ní nevcházejí,“ popsala Květa Hanzlíčková.

Zpočátku pracovala jen pár hodin, pak se ale rozhodla pro celodenní práci od pondělí do pátku. „Dříve jsme se střídaly po několika hodinách, ale dobrovolně jsem začala odebírat vzorky celý den. Šetří se tím ochranné pomůcky, protože při každém prohození sestřiček se samozřejmě musely převléknout,“ dodala pragmaticky statečná zdravotní sestřička.

Možný strach o vlastní osobu přebíjí touha pomáhat. „Myslím, že obecně zdravotníci jsou zvyklí na ledacos. Strach samozřejmě mám, ale spíše se bojím o své děti než o sebe. Vím, že mladší generaci zase tak velké riziko nehrozí a jsem ráda, že mohu v takto těžké době nějak pomoci,“ řekla Květa Hanzlíčková. Rodina se prý o ni nebojí, přítel pracuje jako policista, matka jako zdravotní sestra, takže v rizikovějším prostředí je rodinných příslušníků více.

A jak se k práci dostala a proč ji vlastně šla dělat? „Když se omezil provoz ambulancí, každý jsme dostali nějaký nový úkol. Prvních pár dní jsem dělala hlídku u vchodu do nemocnice, kde se měří teplota všem příchozím a podávají se informace pacientům, jak teď co funguje. Potom jsem byla párkrát na odběrovém místě a nabídla se, že tam budu chodit dál. V mém věku mi zatím nedělá problém vydržet v infekční místnosti v ochranných pomůckách celý den, zatímco některým kolegyním ano. Je pravda, že v ochranných oblecích je vedro, respirátory tlačí, ale dá se to zvládnout. Mám vždy pauzu na oběd, takže se projdu a protáhnu,“ přiblížila.

Její pohled na současnou situaci v naší zemi je prý mírně optimistický. „Na jednu stranu souhlasím s rozhodnutími ohledně omezení vycházení či nošení roušek. Myslím, že můžeme být pyšní na to, že jsme jedna ze zemí, kde se zatím daří držet úmrtnost v normě. Samozřejmě je to velká finanční zátěž pro společnost, a proto souhlasím i s postupným uvolňováním opatření, nic by se však nemělo uspěchat. Na druhou stranu mě mnoho lidí velmi zklamalo. A to ti, kteří na sociálních sítích na vše nadávají, jakékoli rozhodnutí vlády kritizují, za vším vidí politické spiknutí. V této době jsme si asi každý trochu upravili názor na lidi ve svém okolí. Jestli se snaží pomáhat kolikrát i zdarma, nebo jestli umí jen kritizovat snahu ostatních a sami ani nejsou schopní nosit roušku,“ uzavřela Květa Hanzlíčková s tím, že právě teď je ta doba, kdy je potřeba více myslet na ostatní.

