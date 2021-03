„Nemám pocit, že by se za ten rok můj život nějak extra změnil. Mám to štěstí, že mám stálou práci. Covid jsem neprodělala, alespoň o tom nevím, a doma jsou všichni zdraví. Těším se ale na jaro a na čas strávený na sluníčku, myslím, že už to všichni potřebujeme,“ řekla na úvod Květa Hanzlíčková, která je zpět na svém místě v diabetologické ambulanci.

S prací v odběrovém místě ale zcela neskončila, chodí tam pravidelně v sobotu a také ve chvílích, kdy má její lékařka z ambulance dovolenou. „Baví mě to, je to pro mě změna. Poslední dobou dostávám více služeb na antigenních testech než na PCR a vyhovuje mi to. V sobotu je děláme od 8 do 12 hodin, za ty čtyři hodiny stihneme otestovat kolem 80 lidí. Na jednu službu tam býváme ve ve dvou až třech zaměstnancích. Vždycky vládne dobrá nálada, pokud vím, všichni tam chodíme dobrovolně a služba uplyne opravdu rychle,“ popsala sympatická zdravotnice.

Negativní zkušenosti a zážitky z odběrného místa prý nemá, někdy se prý ale stává, zvláště na PCR testech že jsou občas pacienti nepříjemní. „Například přijde rodič s dětmi na testy, ale nezná jejich rodná čísla. My bez rodných čísel nemůžeme dohledat žádanky, datum narození nám bohužel nestačí. Někdy na nás potom křičí, že přijeli z daleka a zbytečně. Často jsou lidé také nervózní kvůli odběru, což samozřejmě chápu, není to úplně příjemné, ale bohužel si to někdy vybíjejí na personálu,“ vyjmenovala své zkušenosti.

Díky práci na odběrových místech prý poznala mnohem více lidé a zaměstnanců z nemocnice. „V ambulanci jsme vlastně celý den zavření a nemáme moc kontaktů s okolím. Teď znám spoustu milých lidí, se kterými jsme se maximálně míjeli na chodbě,“ dodala i pozitivní stránku věci.

Od loňského roku pozoruje prý výraznou změnu v tom, že se zdravotníci především uklidnili. „V tom smyslu, že ze začátku nikdo nevěděl co očekávat, dnes už jsme si zvykli pracovat v jiném režimu. Vím, že někteří zdravotníci, kteří měli dříve obavy z více rizikových míst, na nich dnes bez problémů pracují. V ambulanci se snažíme posílat veškeré recepty elektronicky. Starší pacienti také hodně ruší termíny kontrol a pokud to jejich zdravotní stav dovoluje, jejich termíny odsouváme na jaro až léto. Mnoho toho také vyřešíme s pacienty po telefonu. V nemocnici také přibyli dobrovolníci, ať už studenti, nebo lidé s jiným než zdravotnickým vzděláním. Jejich pomoc si myslím dost ulehčuje řešení nedostatku personálu,“ popsala hlavní změny ve své profesi po roce s covidem.

Sama už se také nechala očkovat. „Ze začátku jsem byla vůči očkování trochu podezřívavá, ale nakonec jsem ráda, že jsem do toho šla. Je pravda, že po druhé dávce jsem měla horečku a zimnici, ale trvalo to jen jeden den. Teď vím, že jsem pro ochranu svých dětí udělala maximum,“ uzavřela Květa Hanzlíčková s přáním, aby se z covidu přestalo dělat politické a volební téma.