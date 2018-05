Hříšníků s nemocenskou je v regionu málo

Výroba - Výroba Elektromechanik elektrických zařízení 24 000 Kč

Provozní elektromechanici Elektrotechnici. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 24000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Požadujeme: SOU/SŠ – vyučen v oboru elektro, manuální zručnost, ochotu pracovat ve směnném provozu, pracovitost, chuť učit se novým věcem., Nabízíme: stabilní zaměstnání, kvalitní zaškolení, týden dovolené navíc, dotované stravování, stravenky, nadstandardní příplatky za přesčasovou práci, odměnu za doporučení nového zaměstnance až do výše 10 000 Kč., V případě zájmu se hlaste telefonicky. , Místo výkonu práce: Chrudimská 1882, Čáslav. Pracoviště: Less & timber, a.s., Chrudimská, č.p. 1882, 286 01 Čáslav. Informace: Eva Vlasáková, +420 739 539 948.