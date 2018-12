Kutnohorsko – Rutinní záležitostí se rozhodně nestala plánované kontrola středočeských hygieniků v kantýně s jídelnou v menší obci poblíž Čáslavi na Kutnohorsku. A nezůstalo také u jediné návštěvy, jak by tomu bylo, kdyby kontroloři shledali vše v pořádku hned napoprvé.

Kontrola hygieny v restauraci, ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Provoz spojený s konzumací pokrmů na místě i s rozvážkou jídel je nepříjemně překvapil. „Závažné nedostatky se týkaly nezavedených postupů pro regulaci škůdců, čistoty potravinářských prostor a skladování potravin s prošlým datem použitelnosti,“ shrnuli hygienici své poznatky.

To, co viděli, je zde přitom popsáno ještě velmi šetrně. Šokoval zejména masivní výskyt trusu hlodavců, a to nejen na podlahách, ale i na pracovní ploše určené ke zpracování syrového masa. Lepší to nebylo ani v regálech se surovinami, kde některé obaly dokonce byly očividně ohryzané. Nejenom hovínka, ale dokonce i dvě uhynulé myši našli kontroloři v takzvaném suchém skladu – na podlaze i na paletě, kde stály pytle se strouhankou a moukou.

Podlahy v kuchyni i v dalších místnostech – včetně přípraven či skladu jídlonosičů – byly navíc silně znečištěny zašlou špínou a mastnotou. Zjištění z kontroly dále hovoří o nánosech nečistot se zbytky pokrmů a s prachem na technologickém vybavení, skladových policích i vnitřních parapetech oken. A aby odhalení nebylo málo, v mrazáku na chodbě se ještě našly potraviny s prošlým datem použitelnosti.

Ty musely neprodleně zmizet, stejně jako všechny potraviny, které zjevně přišly do kontaktu s hlodavci (a mohly tak být kontaminovány jejich trusem či močí). Provozovně hygienici pozastavili výkon činnosti, a to až do provedení ochranné deratizace a důkladného úklidu.

Všechna nařízená opatření provozovatel splnil, jak se po týdnu zástupci hygieny přesvědčili. Pokutě nicméně neunikl.