Smůlu mají i ti majitelé, kteří mají psa proti vzteklině řádně přeočkovaného a další očkování psa čeká až v roce 2021 či později. I oni mají povinnost mít psa očipovaného už teď, „proceduru“ do dalšího přeočkování podle zákona odložit nelze. Mnozí majitelé psů toto nařízení vnímají jako buzeraci, která navíc z veterinářů dělá potencionální udavače.

Přitom hlavní smysl zákona – snadná dohledatelnost a evidence zvířete - pokulhává hned od samého začátku. Majitelé psů totiž nemají ze zákona povinnost čipované psy registrovat. „Národní registr čipovaných psů zatím není, měl by vzniknout zhruba do dvou let. Teď je víc soukromých registrů, ale je jen na majitelích, zda tam svého psa zapíší,“ uvedl zástupce ředitele Městské policie Kutná Hora Boris Doubrava.

Ani s tím, kdo bude provádět kontroly „psích“ čipů zákon příliš daleko nedošel. Kontroly čipování má provádět Státní veterinární správa, kterou ale bez povolení k domovní prohlídce nikdo domů pustit nemusí.

Na Kutnohorsku zatím žádné kontroly v souvislosti s čipováním psů provedeny nebyly. „Kontroly jsme neprováděli a ani to cíleně nemáme v plánu,“ uvedla Iva Tábroská z Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj Kutná Hora s tím, že kontrolu lze provést na základě „udání“. Za psa bez označení hrozí správní řízení s uložením až 50tisícové pokuty.

Městští strážnici kontrolu čipování u psů také neprovádějí. „My kontrolujeme dodržování vyhlášky, tedy jestli má majitel psa registrovaného na příslušném úřadě a zaplacený poplatek, známky už povinností nejsou. Také kontrolujeme, zda páníčci uklízejí psí exkrementy a mají psa na vodítku,“ popsal Boris Doubrava.

K tomu, aby mohli zároveň zkontrolovat u psa, zda-li má čip, prý kutnohorská městská policie nemá potřebné vybavení. „Uvažujeme o nákupu čtečky, která by byla schopná přečíst všechny typy čipů, zatím ji ale nemáme,“ uzavřel Doubrava.