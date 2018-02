Jak dál s městskými objekty? Zastupitelé tápou

Kutná Hora – Kutnohorská radnice nadále hledá řešení, jak naložit s chátrajícími městskými objekty. Tellerův cukrovar má sice po řadě neúspěšných pokusů od minulého týdne nového majitele, na prodeji bývalé školy v Malíně nebo budovy v Táborské ulici se ale zastupitelé neshodli a to i přesto, že zájemci by byli. Buď prodej odmítli úplně, nebo chtějí výběrové řízení za určitých podmínek, čímž podle některých názorů riskují, že si to zájemce rozmyslí.

Malínská malotřídní škola.Foto: Deník/Jitka Pokorná

Jsou ale i ti, kteří trvají na shromažďování městského majetku, tak jako třeba v Benešově ulici, kde bytový dům čeká kompletní rekonstrukce za desítky milionů korun. Dlouhá debata se ale vedla i kolem domu čp. 71 v Táborské ulici. O léta opuštěný dům v lokalitě dolního Žižkova nyní projevil zájem soukromý investor, město však prodej nepřikleplo.

Důvod? Je potřeba nejprve zjistit, jak lze danou lokalitu využít a teprve až potom o případném prodeji rozhodnout. Rada města má předložit návrhy na řešení a využití této lokality do půlky června. Ne všichni to ale vnímají jako ten nejlepší nápad. Kupříkladu starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO) přišel s návrhem prodat dům právě formou výběrového řízení. I když kupujícím klade jisté podmínky, je na druhou stranu ve většině případů jakousi pojistkou, aby byl prodaný objekt zrekonstruován a využíván ku prospěchu města a jejich obyvatel.

Ke starostově názoru se připojil i opoziční zastupitel Ivo Šanc. (Šance pro Kutnou Horu). „Jsem rozhodně pro prodej formou výběrového řízení, protože si nemyslím, že má město v této lokalitě tak silné zájmy. Koneckonců ten dům tam chátrá dvacet let, a jestliže se najde investor, který ho bude schopen využít pro sociální účely, tak si myslím, že bychom tomu měli vyjít vstříc,“ řekl Šanc. Jenže pokus o prodej formu výběrového řízení, stejně jako přímý prodej, u ostatních zastupitelů narazil.

Převládl totiž mezi nimi názor, že dům by se v dané lokalitě mohl hodit, respektive by si mělo město rozmyslet, jaké má s lokalitou celkové záměry i vzhledem k možné budoucí zástavbě. „Je potřeba si uvědomit, že dolní Žižkov se nějakým způsobem vyvíjí a město tam v tuto chvíli nemá žádný prostor. Určitým řešením je i objekt v tuto chvíli zdemolovat a uvažovat do budoucna s plochou, kterou bude možné využít jakkoliv,“ uvedla šéfka Odboru správy majetku Městského úřadu Kutná Hora Alena Šorčíková a zdůraznila, že nejvhodnějším řešením bude vypracování urbanistické studie dané lokality. A pokud z té studie vyplyne, že záměr může zrealizovat soukromý subjekt, bude možné nabídnout dům k prodeji. „Budeme už tak v podstatě mít podmínky výběrového řízení, protože budeme moci navázat právě na onu studii,“ vysvětlila Šorčíková.

To prodej budovy bývalé základní školy v Malíně dopadl o něco lépe. Městští zastupitelé jej ze stolu nesmetli úplně, ale schválili ho formou výběrového řízení s jasnými podmínkami. Mezi nimi mimo jiné stojí, že v budově vznikne dům pro seniory a pozemek bude k prodeji nabízen formou smlouvy o smlouvě budoucí s tím, že vlastní kupní smlouva o pozemku bude uzavřena, až nabude právní moci kolaudační rozhodnutí na rekonstrukci stavby. Otázkou však zůstává, zda-li v obou případech podmínky investora neodradí a nákup nemovitostí si nerozmyslí.

Pak by totiž město domy nejenže neprodalo, ale pokud by do nich neinvestovalo, zůstaly by dál v chátrajícím stavu. Názory veřejnosti ani zastupitelé ale jednotné nejsou, zastánci jsou jak mezi těmi, kteří by chátrající objekty zájemcům ihned prodali, tak těmi, kteří by buď prodej „ošetřili“ podmínkami, nebo neprodávali vůbec.