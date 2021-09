"Na přípravě Edufestu se podílí 22 volnočasových a odborných organizací, které působí v kutnohorském regionu. Někdy jde o velmi netradiční a nová spojení. To je jedním z principů Eduzměny - propojovat a dávat prostor aktivním lidem a organizacím,” dodal k Edufestu ředitel a zakladatel Nadačního fondu Eduzměna Zdeněk Slejška.

Zájemce o nové technologie určitě osloví ukázka pokročilého ovládání dronů, robotických ramen a možnost vyzkoušet si ovládat dron a 3D tiskárnu. Na závěr nabitého programu čeká divadelní představení s prvky akrobacie, žonglování a pantomimy, které symbolicky otevře dveře do školy 21. století.

Pro všechny, které zajímá, jak se učit hravě a s radostí, budou v Breüerových sadech pod Vlašským dvorem připraveny stánky partnerů Nadačního fondu Eduzměna, třeba s workshopy Příběhy ve skle, Perpetum mobile či Ovládejte levitaci jako Hary Potter. Pro ty, kdo by si rádi popovídali o tom, jak oni vidí současnou školu a kam by se měla vyvíjet bude prostor v Kavárně pod větrníkem, kde budou zástupci Eduzměny nebo Rodičovský piknik.

"Chceme poukázat na to, jak důležitou roli hraje vzdělávání v našem životě a že vzdělávat se můžeme i velmi zábavnou formou. Chceme otevřeně diskutovat o tom, zda určité schopnosti nejsou pro život důležitější, než některé encyklopedické znalosti. Chceme vyzvat rodiče, abychom společně měnili, jak u nás učíme," uvedla manažerka Eduzměny Kutnohorsko a MAP Kutnohorsko Kamila Drtilová.

Edufest si klade za cíl ukázat, jestli je možné učit se zážitkem, zábavně a s radostí a také vyvolat veřejnou diskusi o tom, jak by měla vypadat současná škola.

