K otázce parkování se nyní nyní mohou nejen občané města, ale i všichni ti, kteří občas potřebují v historickém centru Kutné Hory zaparkovat, vyjádřit prostřednictvím ankety. Ta je do neděle 22. května dostupná ZDE .

Další možnost, jak ovlivnit dění, pak zájemci dostanou 1. června skrze spoluvytvářející workshop. Ten se se uskuteční v aule Základní školy Kamenná stezka od 17 hodin a jeho cílem je získat ucelené návrhy parkování.

Oba způsoby mají za cíl posunout problematiku parkování zpracovanou v dopravním generelu blíže ke konkrétní realizaci.

Zakázat autům vjezd do historického centra nebo jej naopak úplně otevřít? Šlo by znovu vybudovat parkoviště na centrálním Palackého náměstí, jako tomu bylo kdysi? Které ulice zjednosměrnit a které naopak ne? Kolik za parkování účtovat a jak zvýhodnit residenty a místní? To všechno jsou otázky, na které město stále hledá odpovědi.