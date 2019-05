Kutnohorsko /FOTOGALERIE/ - Jakub Vágner by si rád pronajal na Kutnohorsku další rybník, tentokrát Medenici. Je to již třetí vodní plocha, o kterou zde má známý rybář zájem. Ačkoliv nemá vedení Kutné Hory se záměrem problém, prozatím se nedohodlo. Radním se totiž nelíbí podmínky smlouvy o pronájmu.

Podle té by měl mít Jakub Vágner rybník Medenice pronajatý na 25 let s opcí na dalších 25 let. Stejné podmínky má i v případě rybníků Katlov a Pohan, kde má navíc předkupní právo zapsané v katastru.