„Několik měsíců se snažíme udržet oddělení funkční, zatím se to dařilo, ale za cenu až 350 hodin odpracovaných na jednoho lékaře včetně mě. Tato situace je už nadále neúnosná jak fyzicky, tak právně,“ řekl Jan Spáčil.

Zatímco podle odstupujícího primáře je personální situace v nemocnici kritická, podle jejího ředitele Rudolfa Bubly řešení má. „Pro chod oddělení je to složitá situace, určitě do té doby, než se podaří sestavit tým do odpovídajícího počtu lékařů,“ řekl ředitel. Aby byla situace na chirurgickém oddělení optimální, mělo by na něm pracovat šest lékařů. Nyní má čtyři. „Ti ještě pracují v rámci jiných úvazků,“ doplnil Bubla.

Podle něj v rámci celé republiky chybí na dvaasedmdesát všeobecných chirurgů. Zájemci se ale Čáslavi hlásí. „V uplynulém týdnu jsme jednali se dvěma. Řešením by také mohlo být získání lékařů ze Slovenska. Pro ně by mimo jiné mohla být práce u nás zajímavá i finančně. Zatímco na Slovensku je ohodnocena přibližně třemi tisíci eury za měsíc, u nás je to v přepočtu čtyři až pět tisíc eur,“ vysvětlil Bubla.

Odstupující primář čáslavské chirurgie uvedl, že svůj odchod plánoval dlouhodobě. „Již delší dobu přesluhuji. Už začátkem roku 2019 jsem sdělil tehdejšímu řediteli nemocnice Martinu Novákovi, že bych koncem roku rád opustil místo primáře oddělení. Zkrátil si úvazek a věnoval se spíše ambulantní chirurgii,“ vysvětlil Spáčil s tím, že primariát po něm měl převzít jeho nástupce, s čímž tehdejší ředitel i zřizovatel souhlasili.

„Můj zástupce přišel do Čáslavi se mnou a na místo primáře byl perfektně připraven. V červnu loňského roku ale došlo k výměně ředitele nemocnice, ten tento postup neakceptoval a nového primáře nejmenoval. Můj zástupce potom po určitých peripetiích z nemocnice odešel a s ním další nadějná lékařka,“ připomněl Spáčil.

Ředitel Bubla tento krok odůvodnil tím, že Spáčilův tehdejší zástupce měl mít potíže osobního charakteru, kvůli nimž se minimálně jednou dostavil na pracoviště indisponován. Informace zazněla i při diskusi na mimořádném jednání čáslavských zastupitelů 22. července.

Jan Spáčil rezignoval také na post čáslavského zastupitele za ČSSD. „Důvodů, proč jsem rezignoval, je několik. Do městského zastupitelstva jsem vstoupil proto, že jsem chtěl mít možnost podílet se na dění ve zdravotnictví a zejména v městské nemocnici, jejímž zřizovatelem je město. A tak to v minulém volebním období bylo. Nyní ale byly v nemocnici provedeny změny, které výrazně zhoršily provoz. Nálada v zastupitelstvu není dobrá. Já chci postupně snižováním pracovního úvazku odejít do důchodu. Navíc budu v budoucnu pravděpodobně dojíždět na jiné pracoviště,“ řekl ke své rezignaci.

„Pan Spáčil má na rezignaci právo,“ reagoval místostarosta Martin Horský. Ve funkci Jana Spáčila měla podle zákona o volbách nahradit Kamila Jelínková jako první v pořadí z kandidátní listiny. Podle dostupných informací ale zastupitelkou být nechtěla. Nastoupí tedy Bohumila Chalupová. „Rada města již vzala na vědomí, že jej ve funkci nahradí,“ dodal Horský.