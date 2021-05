„Program zahájíme v sobotu 5. června v 10.30 hodin v Hlízově odhalením pamětní desky, kterou zhotovila Vlasta Samohrdová, a slavností spojenou s požehnáním zprostředkovaným páterem Pavlem Tobkem, farářem Římskokatolické farnosti Kutná Hora Sedlec,“ uvedla Jitka Šimková z Hlízovského unikátního spolku.

Pamětní deska bude podle jejího vyjádření poctou předkům, kteří zanechali hmotné i duchovní dědictví. Dále pořadatelům, kteří v obcích, kudy vedou od roku 2016 trasy Jarního putování, organizují aktivity pro veřejnost, ale i všem turistům, kteří do Hlízova na pochod přijíždějí, často i z velkých dálek.

Po odhalení pamětní desky bude následovat bude trasa dlouhá přibližně 14 kilometrů kolem dalších míst v Hlízově, Starém Kolíně a Kutné Hoře, kde jsou umístěná díla sochařky Samohrdové. Ve Starém Kolíně si přítomní budou mít možnost prohlédnout kostel sv. Ondřeje s výkladem Blanky Lískové a výstavu Řemesla a domácí výroba ve Starém Kolíně. Občerstvit se můžete v rodinném Bašteckém pivovaru.

Účastníci pochodu obdrží mapu, popis trasy, pamětní list a také absolventskou vizitku.

Jarní putování se sv. Jakubem

Startovné: dospělí 40 Kč, mládež od 15 do 18 let 20 Kč, děti zdarma

Registrace účastníků: od 9.00 do 10.30 hodin