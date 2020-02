Zatímco mnozí mladí by ani nevstali z postele, parta dříve narozených vyšlapuje jak za mlada a pak ještě tančí dlouho do noci.

„I v letošním roce Odbor Klubu českých turistů Tělovýchovná jednota Turista uspořádal dva večerní pochody v pořadí již osmdesátý šestý a sedmý. Hojně navštívené akce proběhly za mírného zimního počasí na trasách z Kamenné Lhoty do Onomyšle a z Bahna do Červených Janovic, pokaždé jsme ušli přibližně deset kilometrů,“ začal své vyprávění Jaroslav Liberský.

Kdo by čekal, že po takové vycházce odpadnou, mýlil by se. Života je třeba si užívat. „Po zdolání trasy následoval tanec v místních sálech až do jedné do noci, doprovázen hudební skupinou Viribend. Ta se vyjímala především v Onomyšli na pódiu mezi kulisami místního divadelního spolku,“ prozradil Jaroslav Liberský s tím, že chybět nemohlo ani občerstvení.

„V obou případech byly vepřové řízky, které jsou tradiční součástí akce, vynikající a pokrývaly téměř celý talíř. Poděkování tak patří personálu za perfektní obsluhu, tak i partě našich příznivců, kteří pro nás zprovoznili sál v Onomyšli a postarali se o občerstvení,“ dodal a zároveň pozval na další noční pochod ty, kteří doposud váhali.

„Nejde o žádný noční běh s baterkou, ty používáme jen minimálně. Díky Měsíci je na cestu vidět. Jde tak o příjemnou večerní procházku ztichlou zimní přírodou, i když trochu delší,“ uzavřel.